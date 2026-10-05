Kurduğun bir cümle bugün partnerinle aranı her zamankinden daha çok yakınlaştırabilir İkizler. Merkür'ün Venüs'le Akrep'te kavuşması sözlerine fazladan bir derinlik katıyor; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması ise bu yakınlaşmayı rahat ve keyifli bir çerçeveye oturtuyor.

Tek başınaysan, sosyal çevrenden gelen bir davet ya da farklı bir bakış açısı bugün ufkunu genişletebilir. Akışa güvenerek ilerlemek seni iyi bir yere götürüyor; Venüs'ün retrosu geçmişten bir mesaj getirse de bugünkü enerji seni yeni bir tanışıklığa da hazır tutuyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…