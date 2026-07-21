Sevgili İkizler, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin iletişim alanını canlandırıyor. İş hayatında sesini duyurma isteğin artıyor ve anlatım gücün yükseliyor. Ancak yöneticin Merkür hâlâ geri hareketinde olduğu için bugün büyük bir sunum yerine küçük ve samimi görüşmeleri tercih etmeni öneriyorum. Fikirlerini paylaş ama sözleşmeye dönüşecek hiçbir şeye imza atma.

Maddi konularda Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı sana küçük ama keyifli bir kazanç ya da indirim getirebilir. Beklemediğin bir yerden gelen ufak bir avantaj günü güzelleştirecek. Bu fırsatı değerlendir ama abartma, çünkü küçük kazanç küçük kalmalı.

Aşk hayatında sohbetin gücü bugün her şeyin önüne geçiyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle uzun ve keyifli bir muhabbet aranızdaki bağı tazeleyecek. Bekar bir İkizler burcu isen, tanıştığın birinin konuşma tarzı seni etkileyebilir, çünkü sen her zaman önce zihne aşık olursun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…