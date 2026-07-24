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İkizler Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

25 Temmuz Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Satürn bugün durağan konuma geçiyor ve senin arkadaşlık alanını sınıyor. Bu enerji, yakın ilişkilerinde net sınırlar çizmeni istiyor. İlişkin varsa, partnerinin ortak arkadaş çevrenizle ilgili bir rahatsızlığı var. Bunu belki daha önce ima etti, belki hiç dile getirmedi. Bugün onu savunmaya geçmeden dinlemelisin. Rahatsızlığını ciddiye aldığını gördüğünde, aranızdaki gerginlik kendiliğinden çözülecek.

Bekarsan, arkadaşlıktan öteye gitmeyen bir yakınlığı zorlamayı bırakabilirsin. Aylardır aynı noktada duran bu ilişki sana umut veriyor ama bir yere varmıyor. Karşındaki kişi sınırını çoktan çizdi. Bugün bu gerçeği kabul etmen, seni yeni bir başlangıca hazırlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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