Sevgili İkizler, Satürn bugün durağan konuma geçiyor ve senin arkadaşlık alanını sınıyor. Bu enerji, yakın ilişkilerinde net sınırlar çizmeni istiyor. İlişkin varsa, partnerinin ortak arkadaş çevrenizle ilgili bir rahatsızlığı var. Bunu belki daha önce ima etti, belki hiç dile getirmedi. Bugün onu savunmaya geçmeden dinlemelisin. Rahatsızlığını ciddiye aldığını gördüğünde, aranızdaki gerginlik kendiliğinden çözülecek.

Bekarsan, arkadaşlıktan öteye gitmeyen bir yakınlığı zorlamayı bırakabilirsin. Aylardır aynı noktada duran bu ilişki sana umut veriyor ama bir yere varmıyor. Karşındaki kişi sınırını çoktan çizdi. Bugün bu gerçeği kabul etmen, seni yeni bir başlangıca hazırlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…