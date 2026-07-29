Sevgili İkizler, bugün Ay Koç burcuna geçiyor ve seni insanların arasına karışmaya çağırıyor. İş hayatında özellikle yeni insanlarla tanışmak, farklı çevrelere girmek ve bağlantılarını artırmak sana avantaj sağlayabilir. Bir etkinlikte tanışacağın kişi ya da arkadaşının seni tanıştıracağı biri mesleki anlamda hiç hesapta olmayan bir kapı açabilir. O yüzden bugün davetleri hemen geri çevirme derim. Bir kahvenin nerelere varacağını bilemezsin!

Maddi konularda ise çevrenden duyacağın yeni bir kazanç fikri ilgini çekebilir. Fakat başkası kazanıyor diye aynı işin sana da aynı sonucu vereceğini düşünme. Önce araştır, hesabını yap, sonra kararını ver. Özellikle arkadaşlık ile para işini birbirine karıştıracaksan şartların baştan açık olması önemli.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, bugün biraz sosyalleşmek ikinize de iyi gelebilir. Arkadaşlarla yapılacak keyifli bir program, ilişkinizin son günlerdeki rutin havasını dağıtabilir.

Bekar bir İkizler burcu isen, kalabalık bir ortamda tanışacağın konuşkan ve enerjik biri gözünden kaçmayabilir. İlk sohbetiniz düşündüğünden uzun sürerse telefon numaraları da alınabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…