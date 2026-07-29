Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında sosyallik yükseliyor. İlişkin varsa, arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız bir plan ikinize de iyi gelebilir. Kalabalığa karışmak, biraz gülmek ve gündelik dertlerden uzaklaşmak ilişkinizin havasını tazeleyebilir. Ancak herkesle ilgilenirken partnerini biraz arka planda bırakma riskin var. Arada ona dönüp göz göze gelmek bile “Sen hâlâ benim için önemlisin” demenin en tatlı yolu olabilir.

Bekarsan, bir arkadaş buluşmasında ya da sosyal bir ortamda biriyle tanışman mümkün. Sohbet hızlı akar, hatta kısa sürede epey yakın hissedebilirsin. Ama Neptün’ün etkisiyle bir gecelik güzel enerjiyi hemen büyük bir hikâyeye çevirmemeye çalış. Önce bir daha görüşün, bakalım o güzel sohbet günlük hayatta da devam ediyor mu. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…