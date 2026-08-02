Sevgili İkizler, bu hafta gözden kaçan bir gider dikkatini çekiyor; unuttuğun bir abonelik, iki kez ödenmiş bir fatura ya da fark etmediğin bir kesinti olabilir. 6 Ağustos’taki Son Dördün bu kalemleri temizlemen için doğru zamanı işaret ediyor. Ancak 4 Ağustos’taki Mars-Lilith karşıtlığı seni ani bir harcamaya sürükleyebilir, öfkeyle ya da inatla alışveriş yapmamalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…