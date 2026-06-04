Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Jüpiter'in koruyucu açısı, partnerinle ilişkinizi meraklı gözlerden sakınarak aranızda derin bir ruhsal sığınak kurmanızı sağlıyor. Sadece ikinizin bildiği espriler, sessizce paylaşılan bakışlar ve o dingin huzur, aşkınızı sıradanlıktan çıkarıp adeta masalsı ve görünmez bir mühürle koruma altına alacaktır.

Ama bekarsan, platonik hisler beslediğin veya henüz adını koyamadığın o gizli çekim, bugün kalbinde kocaman bir umuda dönüşebilir. Hemen harekete geçip herkese ilan etmek yerine, bu yeni filizlenen duygunun kendi içindeki o gizemli ve tatlı büyüme evresinin tadını çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...