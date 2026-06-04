Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Jüpiter'in uyumu, ruhsal dünyanda adeta gizli bir koruma kalkanı yaratıyor. Perde arkasında senin için işleyen ilahi bir adaletin varlığını, içindeki o derin huzurla hissedeceksin. Korkuların, vesveselerin ve geçmişin yükleri bugün sessizce eriyip gidiyor. Yani, negatif enerjiler yerini huzura bırakıyor.

Yalnız kalmak, kalabalıklardan uzaklaşıp kendine dönmek bugün sana büyük bir vizyon katacak. Kimseye anlatmadan hazırladığın bir proje veya perde arkasından yürüttüğün bir hazırlık, çok yakında muazzam bir şans olarak karşına çıkacak. Bazen en büyük mucizeler sessizlikte doğar.

Peki ya aşk? İlişkini dış dünyanın gözünden uzak, tamamen baş başa ve korunaklı bir alanda yaşamak isteyeceğin bir güne başlıyorsun. Partnerinle gürültülü mekanlar yerine evinizde izleyeceğiniz bir film aranızdaki ruhsal bağı güçlendirecektir. Bekarsan, henüz kimseye anlatmaya hazır hissetmediğin, kendi içinde gizlice büyüttüğün o tatlı flörtöz hislerin sana tarifsiz bir içsel neşe katabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...