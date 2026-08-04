Sevgili İkizler, bugün Ay en içsel alanına geçip Chiron ile buluşuyor ve içine attığın duyguları yavaşça yukarı taşıyor. İlişkin varsa, partnerine söylemediğin bir şey var; belki bir kırgınlık, belki dile getiremediğin bir ihtiyaç. Dün yaşadığın gerginliğin ardından bugün konuşmak için çok daha sakin bir zemin var. Uzun bir açıklama yapmana da gerek yok; tek bir cümle bile aranızdaki havayı temizleyecek.

Bekarsan, kimseye açmadığın bir hoşlanma zihnini meşgul ediyor. Bu duyguyu içinde tutmak sana güvenli geliyor, ama aynı zamanda seni yoruyor. Bugün mutlaka açıklaman gerekmiyor, ancak en azından kendi kendine kabul etmelisin; hislerini reddetmek onları küçültmüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…