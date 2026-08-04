Sevgili İkizler, bugün Ay en içsel alanına geçiyor ve dünkü yoğun temponun ardından seni geri çekilmeye çağırıyor. İş hayatında görünür olmak yerine sessizce hazırlık yapmak bugün sana daha çok kazandırıyor. Chiron ile kurulan kavuşum, kimseye anlatmadığın bir kaygıyı yüzeye çıkarabilir. Bu yükü tek başına taşımak yerine güvendiğin biriyle paylaşmalısın.

Maddi konularda arka planda süren bir gider dikkatini çekiyor. Fark etmediğin bir ödeme ya da unuttuğun bir kesinti bugün karşına çıkabilir. Hesaplarına sakince bakman seni rahatlatacak.

Aşk hayatında içine attıkların gündeminde. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerine söylemediğin bir duygu içinde birikmiş olabilir; bugün onu paylaşmak için uygun bir zemin var. Bekar bir İkizler burcu isen, kimseye bahsetmediğin bir hoşlanma zihnini meşgul ediyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…