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İkizler Burcu right-white
3 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ağustos Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Chiron senin en sessiz, en korunaklı köşene, içsel dünyana yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki dışarıya karşı hep neşeli ve hafif görünüyorsun ama içinde kimseyle paylaşmadığın bir yük taşıyorsun. Oysa her zaman güçlü görünmek zorunda değilsin. İş hayatında bir konuda zorlandığını itiraf etmek seni küçültmez; tam tersine, etrafındakilere gerçek bağlantı kurma cesareti verir.

Maddi konularda kimseye anlatmadığın bir endişe bugün hafifleyebilir. Yalnız taşıdığın bir kaygıyı güvendiğin birine açtığında, aslında sandığın kadar büyük olmadığını göreceksin. “Bunu tek başıma çözmek zorunda değilim” demeyi dene, çünkü gerçekten değilsin.

Aşk hayatında savunmasız olmaya izin vermek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, içinde sakladığın bir korkuyu partnerine açman seni güçsüz değil, güvenilir kılacak. Bekar bir İkizler burcu isen, kendini tam olarak tanımadan kimsenin seni tanıyamayacağını fark et; önce kendinle barışman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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