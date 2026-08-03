Sevgili İkizler, Mars bugün senin burcunda Lilith ile karşıtlık kuruyor ve bu, günün en yoğun enerjisini doğrudan sana yöneltiyor. İş hayatında kendini ifade etme isteğin çok güçlü, ancak karşı taraf seni sınırlamak isteyebilir. Bir toplantıda ya da bir görüşmede baskı altında hissedebilirsin. Bugün savunmaya geçmek yerine sakin kalmayı denemelisin, çünkü sükûnetin en güçlü kozun.

Maddi konularda bir ortaklıkta ya da paylaşılan bir hesapta anlaşmazlık çıkabilir. Karşı tarafın beklentisiyle senin sınırın örtüşmüyor olabilir. Bugün kesin bir söz vermek yerine konuyu yarına bırakmalısın.

Aşk hayatında özgürlük meselesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinin bir isteği sana kısıtlama gibi gelebilir; tepki vermeden önce onun neden böyle hissettiğini sormalısın. Bekar bir İkizler burcu isen, seni fazla hızlı sahiplenmeye çalışan biri bugün ürkütücü gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…