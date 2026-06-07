Sevgili İkizler, bugün beraberliğinizde tam bir 'soğuk savaş' hakimi. Ağızdan çıkan sivri ve kırıcı kelimelerin geri alınamayacağı bir noktadasın. İkiniz de geri adım atmayı reddettiğiniz için aynı evin içinde birer yabancı gibi dolaşmak kalbini kanatabilir. Bazen sevgi bile, öfkenin açtığı yaraları sarmaya yetmeyebilir.

Ama bekarsan, birini beklemekten ve sessizce umut etmekten bugün tamamen vazgeçiyorsun. Karşı tarafın sana dair hiçbir özel niyetinin olmadığını tatsız bir tesadüfle fark edip kalbinde boş yere taşıdığın tek taraflı yükü çöpe atacaksın. Uyanmak acıtsa da, gerçeği bilmek her zaman özgürleştirir. Ve gerçek aşk artık sana çok daha yakın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...