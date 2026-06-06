Sevgili İkizler, bugün beraberliğinde 'Her şey yolunda' maskesini indirip ilişkinin geleceğine dair konuşulmayan, hasır altı edilen derin konuları masaya yatırma cesaretini gösteriyorsun. Birbirinize duyduğunuz sevgiyi sığ kelimelerle değil, hayat felsefenizi ve en derin beklentilerinizi şeffafça paylaşarak çok daha dürüst bir temele oturtacaksınız.

Ama bekarsan, sadece havadan sudan konuşan insanlara karşı müthiş bir tahammülsüzlük içindesin. Çünkü senin aradığın, tabularını yıkacak ve sana dünyayı daha önce hiç bakmadığın belki biraz karanlık ama büyüleyici bir pencereden gösterecek derin karakterle aranda muazzam bir çekim başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...