Sevgili İkizler, bugün partnerinle ilişkideki sarsılmaz güvenin ve değer görme hissinin tadını çıkarıyorsun. Onun senin ihtiyaçlarını anlayıp belki en sevdiğin çikolatayı alarak veya sana değerli hissettirecek ufak jesti yaparak eve gelmesi, aranızdaki bağın ne kadar köklü olduğunu kalbine kazıyacaktır.

Ama bekarsan, gelgeç heveslere ve güven vermeyen iletişimlere bugün tamamen kapalısın. Manevi değerleri olan, sana finansal ve ruhsal bir sığınak olabileceğini hissettiren, cömert ve şefkatli olgun karaktere duyacağın saygı, hızla çok sağlam temelli bir aşka dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...