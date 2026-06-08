Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Jüpiter'in Yengeç burcundaki kavuşumu, maddi ve manevi değerler evini adeta altın bir ışıkla aydınlatıyor. Kendi değerini, emeklerinin kıymetini ve hayattan aldığın tadı çok daha derinden hissettiğin bir gün. Evren, sana duyduğun öz şefkatin karşılığını cebine giren bereketli bir nakit akışıyla ödüyor olabilir.

Paranı sadece biriktirmek için değil, ruhunu beslemek, sevdiklerini mutlu etmek ve yaşam alanını güzelleştirmek için harcadığında bereketinin daha da arttığını göreceksin. Çok sevdiğin bir eşyayı satın almak, ailene güzel bir sofra kurmak veya yeteneklerin sayesinde elde ettiğin sürpriz kazancı kutlamak gününü şenlendirecektir.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde aidiyetin ve maddi/manevi güvenliğin tavan yaptığı, 'İyi ki hayatımdasın' dediğin şükür dolu bir gün olacak. Partnerinle geleceğinizi güvence altına alacak bir birikim planı yapmak veya birbirinize alacağınız ufak, nostaljik hediyeler aşkınızı mühürleyecektir. Bekarsan, sadece kelimelerle değil, sana sunduğu güven hissiyle, cömertliğiyle ve seni koruyup kollayan sıcak tavrıyla ayaklarını yerden kesecek çok saygın biriyle tanışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...