Sevgili İkizler, bugün güçlü enerjisiyle seni saracak olan Ay ile Neptün kavuşumu, toplum önündeki imajında ve gelecek planlarında seni belirsizlik içinde bırakabilir. Hayatına hangi yönde devam etmen gerektiği konusunda birden fazla seçenek arasında kalıp kararsızlık yaşayabilirsin. Her şeye hemen bugün cevap bulmak zorunda değilsin, bazen akışa güvenmek en doğrusudur.

Öte yandan bu süreçte, toplum önünde veya kariyer ağında duyduğun bazı vaatler kulağa bir peri masalı gibi gelebilir. 'Seni o pozisyona getireceğiz' veya 'şu işi kesin alıyorsun' şeklindeki tatlı sözler, altı doldurulmamış birer illüzyon olabilir. Ayaklarını yere sağlam basıp somut belgeler görmeden büyük beklentilere girmemelisin.

Peki ya aşk? Hayatın getirdiği karmaşa içinde yalnızlığının kıymetini bileceğin, son derece dingin bir güne başlıyorsun. İlişkinde partnerinin sürekli bir şeyler talep etmesi bugün seni boğabilir, ondan kibarca biraz kendi alanına çekilmek için zaman isteyebilirsin. Bekarsan, sana çok karmaşık sinyaller gönderen, bir var olup bir yok olan belirsiz flörtü bugün hayatından sessizce çıkarıp kendi huzurlu yalnızlığını seçiyorsun. Zaten çoğu zaman en iyi arkadaşın kendinsin, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...