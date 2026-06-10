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İkizler Burcu right-white
11 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 11 Haziran Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay Boğa burcunda ilerlerken, senin neşeli ve hareketli zihnin beklenmedik bir şekilde gelecek kaygılarıyla ve güvenlik endişeleriyle dolabilir. Normalde hiç takılmayacağın kulaktan dolma bir dedikodu, şirketle ilgili bir küçülme haberi veya ekonomik bir gelişme, içten içe seni 'acaba yerim garanti mi?' sorgulamasına itecek.

Dışarıya karşı neşeli maskeni korusan da, iç dünyanda ciddi bir B planı hazırlığı var. İnsanlarla iletişim kurarken bugün duvarlarını oldukça kalın tutacak, sırlarını kimseye vermeyeceksin. Herkesi dinleyip hiçbir şey söylemediğin, tamamen gözlemde kalarak kendi güvenliğini sağladığın bir gündesin.

Peki ya aşk? Beraberliğinde partnerinin aşırı sahiplenici veya kısıtlayıcı tavırları bugün sana ciddi anlamda batabilir. Nerede olduğunu veya ne yaptığını sürekli rapor etmek zorunda kalmak, özgür ruhunu daraltacak. Aranıza biraz mesafe koymak isteyeceksin. Bekarsan, uzun zaman önce bitmiş bir ilişkiden, eski sevgilinden aniden gelen manasız 'Nasılsın?' mesajına zerre kadar tepki vermeyip iç huzurunu korumak adına onu tamamen görmezden geliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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