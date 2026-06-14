Sevgili İkizler, bugün burcundaki Yeni Ay'ın getirdiği keskin netlikle, partnerinin telefonunda veya sosyal medyasında gördüğün anlamsız bir beğeni, zihninde soru işaretleri yaratabilir. Varsayımlarla kendini yemek yerine konuyu doğrudan masaya yatırıp net bir açıklama isteyeceksin.

Bekarsan, yaşadığın hayal kırıklığı sana insan doğasının ne kadar yanıltıcı olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Birine güvenmek için sadece akıcı sohbetin yetmediğini, arka plan araştırması yapmanın şart olduğunu öğrenerek gardını alıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...