Sevgili İkizler, bugün partnerinle ilişkine ilk günlerdeki kıpır kıpır, ateşli iletişimi geri getiriyorsun. Gün içinde ona atacağın romantik ve biraz da cilveli mesaj, cuma akşamı için aranızdaki tutkulu beklentiyi zirveye çıkaracak. Arabaya atlayıp yapacağın kısa akşam gezmesi ise aşkına ciddi bir dinamizm katabilir.

Ama bekarsan, iletişimdeki kusursuz karizman sana harika kapılar açıyor. Sosyal medyada yapacağın bir paylaşım veya bir ortamda kurduğun zekice cümle, anında birinin dikkatini çekecek. Kelime oyunlarıyla başlayan bu cuma flörtü, hafta sonunu telefonunu elinden düşüremeyeceğin bir serüvene çevirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...