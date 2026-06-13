Sevgili İkizler, bugün ilişkinde partnerine karşı uzun uzun açıklama yapma veya kendini savunma ihtiyacı hissetmiyorsun. Sadece biraz dinlenmeye ve yalnız kalmaya ihtiyacın olduğunu dürüstçe söylemek, aranıza mesafeler değil, çok sağlıklı bir sınır çiziyor.

Bekar bir İkizler olarak, pazar gününü sosyal ortamlarda kendini kanıtlamaya çalışarak heba etmiyorsun. Kendi başınayken bir yabancıyla göz göze gelip kibarca selamlaşmanın masum ve beklentisiz halini yaşıyorsun. Her karşılaşmanın aşka dönüşmesi gerekmez, bazen anlar sadece an olarak güzeldir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...