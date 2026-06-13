Sevgili İkizler, bu pazar gününü sessizliğe ve doğaya ayırmak isteyeceksin. Her zamanki kalabalık ortamlardan kaçıp, tek başına ormanda veya deniz kenarında uzun bir yürüyüşe çıkmak planların arasında. Ancak bu sessizlik içinde, Venüs ile Chiron karesinin etkisiyle 'arkadaşlarım ben aramazsam beni aramıyor mu?' şüphesi içini kemirebilir.

İnsanların ilgisini kendi değerinle ölçme gafletine düşmemelisin. Bazen herkes kendi hayat telaşına düşer. Doğanın içindeki bu inziva, dış sesleri susturup kendi iç sesinle barışman için evrenin sana sunduğu çok özel bir şifa fırsatıdır.

Peki ya aşk? Beraberliğinde sözlere ihtiyaç duymadığın, partnerinle sadece yan yana yürüyüp manzarayı izlediğin huzurlu bir pazar. Kelimelerin eksikliği aranızdaki sevgiyi eksiltmiyor, aksine sessizliğin sarsılmaz güvenini inşa ediyor. Bekarsan, flört aşamasında olduğun kişinin bugün sana mesaj atmaması ilk başta moralini bozsa da, telefon ekranına bakmayı bırakıp anın tadını çıkardığında bağımsızlığının keyfine varıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...