Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Uranüs arasındaki altmışlık açı, planladığın sakin ofis gününü aniden hareketli bir iş seyahatine veya şehrin öteki ucundaki bir toplantıya çevirebilir. Sabah saatlerinde gelen bir telefonla kendini bir anda yollarda buluyorsun. Rutinin dışına çıkmak, senin hareketi seven doğana harika bir enerji verecek.

Farklı mekanlarda bulunmak ve yolda olmak, karşılaştığın sorunlara çok daha dinamik çözümler üretmeni sağlıyor. Trafikteyken veya bir kahvecide toplantı saatini beklerken, telefonda yapacağın etkili görüşmelerle büyük bir işi bağlamanın haklı gururunu yaşayacaksın. Mobilken çok daha üretkensin.

Peki ya aşk? Koşturmaca yüzünden partnerinle olan akşam yemeği planını iptal etmek zorunda kalsan da, Venüs'ün sürprizli desteğiyle ona atacağın neşeli bir ses kaydı aranızdaki romantizmi sıcacık tutacak. Uzaklık bugün iletişimin kalitesini düşürmüyor. Bekar bir İkizler burcu isen, toplantıya giderken bindiğin asansörde veya kahve sırasında yanındaki kişiyle aniden gelişen doğal sohbet, yolculuğunu renklendiren sürpriz bir tanışmaya dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...