Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin hayalperest enerjisiyle partnerinle arandaki iletişim çok daha şiirsel bir boyuta geçiyor. Gelecekte yaşamak istediğin evi veya gitmek istediğin ülkeleri tasvir ederek kuracağın o ortak hayaller, aşkının vizyonunu genişletecek.

Eğer bekar bir İkizler burcu isen, tesadüflerin gücüne inandığın bir gündesin. Kaybolduğun sokakta veya beklediğin yanlış durakta karşılaştığın kişinin zekası ve kelime dağarcığı seni anında etkisi altına alacak. Hikayesi olan insanlara çekiliyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...