Sevgili İkizler, bugün ilişkinde kelimelerin kifayetsiz kaldığı olgunluk evresinin tadını çıkarıyorsun. Partnerinle sessizliği paylaşabilmek, aranızdaki ilişkinin artık gösterişten uzak, sağlam bir köke oturduğunun en güzel işaretidir.

Bekar bir İkizler burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında aşkı zihinsel bir sığınakta arıyorsun. Fazla konuşan ve sürekli dikkat çekmeye çalışan karakterleri eleyip, kendi dünyasında huzurlu ve sana da sessiz güveni vadeden birine kalbini aralıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...