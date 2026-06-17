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İkizler Burcu right-white
18 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 18 Haziran Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, her zaman konuşkan ve dışa dönük olan zihnini içe kapatıyor. Ofiste çalan telefonlara, gereksiz e-postalara ve bitmek bilmeyen sohbetlere aniden bir duvar örüp sadece önündeki derin ve analitik bir dosyaya odaklanacaksın. Sessizliğin içindeki yoğun üretkenliği keşfediyorsun.

İletişimi kestiğin bu derin odaklanma hali, mesai sonrasında kalabalıklardan kaçma ihtiyacına dönüşecek. Arkadaş buluşmalarını iptal edip sessiz bir kütüphaneye sığınmak veya evde telefonunu uçak moduna alarak derin bir araştırmaya dalmak, zihinsel olarak seni inanılmaz derecede besleyecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle arandaki bitmek bilmeyen sohbetleri bugün huzurlu bir sessizliğe bırakıyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, yan yana kitap okumanın veya konuşmadan sadece birbirinizin varlığını hissetmenin ne kadar güven verici olduğunu kanıtlayacak. Bekar bir İkizler burcu isen, gürültülü ve gösterişli flörtlere tahammülünün kalmadığı bir gün seni bekliyor. Sana kelimelerle değil, derin bir bakışla veya ortak bir entelektüel sessizlikle eşlik edebilecek ağırbaşlı bir ruha karşı büyük bir çekim duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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