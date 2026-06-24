Sevgili İkizler, bugün Merkür Satürn üçgeni, zihnindeki dağınık düşünceleri bir araya getirip gelecek planlarını netleştirmeni sağlıyor. İster bir mülakata hazırlanıyor ol, ister çocuklarının geleceğini planlıyor ol, kararlarını çok sağlam bir mantık çerçevesine oturtacaksın. Hayallerini uygulanabilir gerçeklere dönüştürüyorsun.

Aldığın bu mantıklı kararlar, çevrendeki güvendiğin yaşça büyük veya tecrübeli insanlardan da destek görecek. Danıştığın bir konunun hızlıca çözüme kavuşması, omuzlarındaki belirsizlik yükünü alarak gününü ferahlatıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, uzun yıllara dayanan beraberliğinde taze bir nefes arayışı içindesin. Rutine binen ilişkini canlandırmak için partnerinle birlikte yeni bir sosyal çevreye girmek veya ortak bir hobi edinmek sana çok iyi gelecek. Bekar bir İkizler burcu isen, arkadaş ortamında veya bir eğitim platformunda, sana yol gösteren ve zekasına hayran kaldığın olgun bir karaktere doğru sıcak bir çekim hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...