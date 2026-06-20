Sevgili İkizler, bugün Yaz Gün Dönümü ile birlikte en uzun günü yollarda, kısa bir seyahatte veya yakın çevrenle yapacağın spontane bir keşifle kutluyorsun. Arabanın camlarını açıp yaz şarkılarına eşlik ederken, zihnine iş hayatında aylardır aradığın yaratıcı ve kârlı fikir aniden düşüverecek.

Güneş Yengeç burcunda ilerlerken, pazar gününün getirdiği bu hareketlilik sana sadece neşe değil, yepyeni bir gelir modeli sunuyor. Hareket halindeyken vizyonunun ne kadar açıldığını görerek, yeni haftaya elinde harika bir eylem planıyla, yenilenmiş bir enerjiyle gireceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle yapacağın bu kısa yaz yolculuğu ilişkine müthiş bir dinamizm katıyor. Yolda edilen derin sohbetler ve birlikte keşfedilen yeni yerler, aranızdaki tutkuyu alevlendirecek. Bekar bir İkizler burcu isen, seyahat esnasında veya gittiğin yeni bir mekanda, senin gibi meraklı, konuşkan ve hayata esprili bir pencereden bakan çok zeki biriyle kelimelerin su gibi aktığı bir flörte başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...