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İkizler Burcu right-white
21 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Haziran Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, en uzun günü yollarda geçirip sürekli hareket halinde olmak, bacaklarında ve diz eklemlerinde hafif bir hamlık veya yorgunluk hissi bırakabilir.

Gün sonunda ayaklarını kalp seviyesinden biraz yukarı kaldırarak dinlenmeli, bacak kaslarına ılık suyla yapacağın ufak bir duş masajıyla kan dolaşımını rahatlatmalısın. Ayaklarını dinlendirmek tüm günün yorgunluğunu alacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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