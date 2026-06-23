Sevgili İkizler, bugün Ay'ın Akrep burcuna geçişi, seni neşeli yapından sıyırıp derin bir sessizliğe ve fiziksel güce itiyor. Gün boyu kimseyle tek kelime konuşmadan şirketin deposuna inecek, ağır malzemeleri taşıyacak veya bahçe/saha düzenlemesi gibi tamamen bedensel efor gerektiren bir işe girişeceksin.

Sessizlik içinde çalışarak döktüğün ter, zihnindeki tüm iletişim karmaşasını ve yorgunluğu atmanı sağlıyor. Konuşmadan sadece üreterek elde ettiğin bu somut başarı, mesai bitiminde sana eşsiz bir içsel arınma ve dinginlik hissi verecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, bugün partnerinle saatlerce sohbet etmek yerine sadece yan yana sessizce yürümek veya birlikte sessizce bir evi temizlemek aranızdaki bağı inanılmaz güçlendirecek. Eylemler kelimelerin yerini alıyor. Bekar bir İkizler burcu isen, kalabalık arkadaş gruplarından kaçıp tek başına yaptığın fiziksel bir aktivitede, senin gibi sessizliği seven ve sadece bakışlarıyla derinden anlaştığın biriyle çok yoğun bir çekim yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...