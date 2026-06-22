Sevgili İkizler, bugün Ay ile Jüpiter karesi zihnini adeta bir fikir üretim merkezine dönüştürüyor. Aklına gelen onlarca farklı projeyi aynı anda hayata geçirme isteğiyle dolup taşacaksın. Bilgi akışının bu kadar yoğun olması heyecan verici olsa da, odak noktanı dağıtarak elindeki ana işi yarım bırakmana neden olabilir.

Zihnindeki bu bilgi kalabalığını yönetmek için eline bir not defteri alıp en acil konuları listelemelisin. Kararsızlıklarını kağıda dökmek, iş yerindeki performansını korumana yardımcı olacak. Akşam saatlerinde ise sosyalleşme planlarını sınırlı tutarak zihnini dinlendirmek isteyeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, aklındaki binbir düşünceyi aynı anda partnerine anlatmaya çalışmak iletişimi yorucu hale getirebilir. Konuları teke düşürüp, sadece onun gününün nasıl geçtiğine odaklanmak aranızdaki bağı yumuşatacak. Bekar bir İkizler burcu isen, flört uygulamalarında veya mesajlaşmalarda hızını biraz kesmen gerekiyor. Karşı tarafı soru yağmuruna tutmak yerine, cevapları dinleyip sindirmeye vakit ayırdığında bağınız çok daha sağlıklı gelişecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...