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İkizler Burcu right-white
23 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Haziran Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş Ay üçgeni kemik yoğunluğuna ve bedenin kalsiyum depolarına çok yapıcı bir frekans gönderiyor. İskelet sisteminin güçlendiği bu süreçte, bedensel duruşun ve fiziksel dayanıklılığın doğal bir şekilde artış gösterecek.

Kemik hücrelerini desteklemek adına D vitamini almak için kısa güneş banyoları yapmak ve mineral ağırlıklı beslenmek harika bir bakım yöntemidir. Taşıyıcı kolonlarına gösterdiğin özen, gün boyu dik ve enerjik kalmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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