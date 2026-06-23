Sevgili İkizler, partnerinle kelimelere ihtiyaç duymadan aynı sessizliği paylaşmak, sevginizin ne kadar derin bir köke sahip olduğunu gösteriyor. Birlikte yorulup, dinlenmenin tadını çıkarmak aranızdaki şefkati pekiştirecek.

Bekar bir İkizler burcu isen, laf kalabalığı yapan flörtlerden sıkılarak kendini fiziksel aktivitelere adıyorsun. Spor salonunda veya doğa yürüyüşünde karşılaştığın, az konuşup çok iş yapan karakterle aranda kelimesiz ama çok sağlam bir bağ filizleniyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...