Sevgili İkizler, partnerinle arana girmeye çalışan dış sesleri susturmak, aşkı çok daha özel bir yere taşıyor. Birbirinize sadece kendi sözlerinizle inanma kararı aldığınız bugün, sevginizi şeffaflaştırarak koruma altına alacak.

Bekar bir İkizler burcu isen dedikodudan ve yüzeysellikten uzak duran insanlara çekiliyorsun. Seni kendi fikirleriyle değerlendiren, zihinsel bağımsızlığına sahip biriyle yapacağın uzun sohbetler, kalbinde yepyeni bir heyecan dalgası yaratacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...