Sevgili İkizler, partnerinle bugün havadan sudan konuşmak yerine, hayatın anlamı, inançlar veya geleceğin derinlikleri üzerine sarsıcı sohbetler yapıyorsun. Yüzeydeki sorunları bırakıp ruhun derinliklerine indiğin bu anlar, ilişkinize sarsılmaz bir boyut ve vizyon katacak.

Bekar bir İkizler burcu isen, 'benim tipim değil' diyerek elediğin insanlara karşı geliştirdiğin ön yargıları bugün çöpe atıyorsun. Dış görünüşten ziyade zihninin derinliklerine meydan okuyan, tabularını yıkan o farklı karakter, sana aşka dair bildiğin her şeyi unutturacak bir çekim yaşatabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…