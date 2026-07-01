Sevgili İkizler, bugün Ay Plüton kavuşumu senin inançlarını, yaşam felsefeni ve dünyaya bakış açını adeta bir deprem gibi sarsarak değiştiriyor. Okuduğun bir yazı, izlediğin bir belgesel veya şahit olduğun bir olay, yıllardır savunduğun bir fikrin aslında büyük bir yanılgı olduğunu sana gösterecek. Kendi zihinsel putlarını yıkıyorsun.

Öğrenilmiş çaresizliklerden ve kalıplaşmış inançlardan kurtulduğunda, ufkunun ne kadar muazzam bir şekilde genişlediğine şahit olacaksın. Bilginin sadece yüzeysel bir araç olmadığını, insanı dönüştüren çok keskin bir kılıç olduğunu keşfettiğin eşsiz bir aydınlanma günü yaşıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle hayata bakış açılarındaki derin farklılıklar bugün masaya yatırılıyor. Zıtlıkları bir zenginlik olarak kabul etmek, aranızdaki felsefi bağı çok güçlü kılacak. Bekar bir İkizler burcu isen, senin için 'asla olmaz' dediğin, kriterlerine hiç uymayan bir karaktere karşı içsel bir çekim duyarak kendi kurallarını yıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...