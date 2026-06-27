Sevgili İkizler, bugün senin günün! Eylem ve cesaret gezegeni Mars kendi burcuna geçiş yapıyor. Sabah uyandığında aynaya bakıp aniden saç rengini değiştirmeye, dolabındaki tarzını yenilemeye veya yıllardır cesaret edemediğin iddialı imajı dışa vurmaya karar vereceksin. Fiziksel bir uyanış ve yenilenme yaşıyorsun.

Kendi kimliğinde yaptığın bu hızlı ve cesur değişim, etrafındaki herkesi büyüleyecek. Sadece dış görünüşünle değil, konuşma tarzınla ve olaylara müdahale etme hızınla da bulunduğun her ortamda spot ışıklarını üzerine çekiyorsun. Rüzgar tamamen senin arkanda esiyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, yenilenen enerjin partnerinin sana bir kez daha aşık olmasını sağlıyor. Senin bu öz güvenli ve neşeli halin, ilişkinizdeki tutkuyu zirveye taşıyacak. Bekar bir İkizler burcu isen, bugün yaydığın çekim alanı sayesinde mesaj kutun dolup taşıyor. Sana yetişmeye çalışan flörtler arasından, en kıvrak zekaya sahip olan kişiyi seçerek çok heyecanlı bir oyuna dahil olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...