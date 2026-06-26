Sevgili İkizler, bugün gökyüzündeki Mars Jüpiter altmışlığı, fikirlerini büyük bir coşkuyla eyleme dökmeni sağlıyor. Zihninde günlerdir dolaşan bir yazıyı kaleme almak, yabancı dil öğrenmek için ilk adımı atmak veya ertelenen bir araştırmaya derinlemesine dalmak bugün sana büyük bir zevk verecek. Zihinsel hareketliliğin eyleme dönüşüyor.

Öğrendiğin yeni bir bilgiyi anında pratiğe geçirmek, içindeki başarma hevesini ateşliyor. Merak duygunun peşinden giderek ufkunu genişlettiğin bu cumartesi, sana hem zihinsel bir doyum hem de iletişimlerinde kullanacağın harika argümanlar sunacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen partnerinle yapacağın ateşli fikir alışverişleri ilişkine taptaze bir enerji katacak. Ortak konuları heyecanla tartışmak sizi birbirinize bağlıyor. Bekar bir İkizler burcu isen seninle aynı entelektüel hıza sahip ve vizyonuyla seni büyüleyen bir karakterle çok neşeli bir zihinsel flört başlatıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...