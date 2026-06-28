Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin Merkür durağan konumda ilerlerken, dikkatin sahip olduğun eşyalara, kişisel değerlerine ve maddi varlıklarına kayıyor. Gardırobunu düzenlemek, kullanmadığın eşyaları ayırmak veya kişisel bütçeni gözden geçirmek isteyebilirsin. Zira bu dönemde, çevreni fiziksel anlamda sadeleştirmek ruhuna iyi gelecektir.

Eşyalarla olan bağını sorguladığında ise aslında kendi öz değerinin sahip olduklarınla ölçülemeyeceğini fark edeceksin. İşte bu sayede kendine odaklanarak eskisinden daha iyi hissetmeye başlayacak ve maddi yüklerden kurtulacaksın. Tabii bu durumda pazartesi gününe beklenmedik bir hafiflik ve yaşamsal bir ferahlıkla başlayacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen partnerinle aranızdaki sevgiyi süslü sözlerle değil, birbirinize yapacağınız somut ve pratik yardımlarla göstereceksin. Eylemler, kelimelerden çok daha fazla güven verecek. Bekar bir İkizler burcu isen sadece güzel konuşan değil, ayakları yere basan ve hayatını düzene sokmuş insanlara şans veriyorsun. Sağlamlık arayışın devrede. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...