Sevgili İkizler, temmuz ayına harika bir içsel ferahlama ile giriyorsun. Bugün Ay Oğlak burcunun o ağır, kuralcı ve sınırları çizen atmosferinden çıkarak Kova burcuna, yani hava elementinin özgür sularına geçiş yapıyor. Dün hissettiğin bütçe kaygıları veya ağır sorumluluklar hissi, yerini yepyeni şeyler öğrenme, keşfetme ve ufkunu genişletme arzusuna bırakacak.

Zihinsel sınırlarını kaldırdığın bu çarşamba günü, karşına çıkan yeni bir felsefe, bir belgesel veya yabancı bir kaynaktan okuduğun bilgi sana büyük bir ilham veriyor. Vizyonunu genişletmek, günlük dertlerin aslında ne kadar küçük olduğunu sana kanıtlayarak ruhuna derin bir nefes aldıracak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle rutin sohbetleri bırakıp geleceğe, bilime, sanata veya uzak diyarlara dair çok entelektüel konuları konuşuyorsun. Zihinsel uyumunuz aşkınızı alevlendirecek. Bekar bir İkizler burcu isen, bugün sığ ve vizyonsuz insanlara kapın sımsıkı kapalı. Sana yepyeni şeyler öğreten, hikayeleriyle seni bambaşka dünyalara götüren bilge bir ruhla çok heyecanlı bir diyaloğa başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…