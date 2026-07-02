Sevgili İkizler, bugün özgürlükçü enerjiler seni uluslararası konulara, felsefeye, eğitim fırsatlarına veya uzak seyahatlere doğru şiddetle çekiyor. Farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurmak, sanatsal bir eğitime başlamak veya ufkunu açacak estetik bir atılıma girişmek için içindeki iyimser coşkuya engel olamayacaksın.

Ancak zihnini bulandıran bir detay var: Planlarını gerçeğe dönüştürürken detayları atlayıp bütçeni aşan, abartılı maceralara kalkışma riskin yüksek. Jüpiter'in Aslan burcundaki seyri sana cesaret verirken, devam eden retro etkisi seyahat biletlerini, başvuru tarihlerini veya akademik evraklarını çift dikiş kontrol etmeni fısıldıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle farklı kültürleri araştırmak, yabancı bir dil pratiği yapmak veya yurt dışı planları kurmak aşkınızı tazeleyecek. Farklılıklar sizi yakınlaştırıyor. Bekar bir İkizler burcu isen, senden kilometrelerce uzakta yaşayan, dijital yollarla tanıştığın veya bambaşka bir etnik kökene sahip çok çekici biriyle sınırları aşan, ahenkli bir flörte başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…