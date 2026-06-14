Sevgili İkizler, bu haftaya kendi burcunda doğan Yeni Ay'ın getirdiği sabırsız enerjiyle başlayarak çalışma masanda büyük bir dağınıklık yaratıyorsun. Aklına gelen her parlak fikri hemen hayata geçirmek istiyorsun ancak altını doldurmadığın için projelerin havada kalıyor. İstikrarsız duruşun, işverenlerin veya müşterilerin gözündeki ciddiyetini zedeleyerek olası anlaşmaların iptal olmasına yol açabiliyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Chiron altmışlığı kendi bildiklerini bir kenara bırakıp işin uzmanına danışma ihtiyacını arşa çıkarıyor. Ticari bir hatanı düzeltmek veya tıkandığın bir projeyi kurtarmak için eski bir yöneticinin kapısını çalıyorsun. Gururunu yenip aldığın bu tavsiyeler, günü kurtarmanı ve daha fazla zarar etmeni engelliyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…