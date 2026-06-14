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İkizler Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 15 Haziran - 21 Haziran haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftaya kendi burcunda doğan Yeni Ay'ın getirdiği sabırsız enerjiyle başlayarak çalışma masanda büyük bir dağınıklık yaratıyorsun. Aklına gelen her parlak fikri hemen hayata geçirmek istiyorsun ancak altını doldurmadığın için projelerin havada kalıyor. İstikrarsız duruşun, işverenlerin veya müşterilerin gözündeki ciddiyetini zedeleyerek olası anlaşmaların iptal olmasına yol açabiliyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Chiron altmışlığı kendi bildiklerini bir kenara bırakıp işin uzmanına danışma ihtiyacını arşa çıkarıyor. Ticari bir hatanı düzeltmek veya tıkandığın bir projeyi kurtarmak için eski bir yöneticinin kapısını çalıyorsun. Gururunu yenip aldığın bu tavsiyeler, günü kurtarmanı ve daha fazla zarar etmeni engelliyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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