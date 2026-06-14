Sevgili İkizler, bu haftaya Venüs ile Plüton karşıtlığının yıpratıcı enerjisiyle başlayarak aşk hayatında özgürlüğünü kısıtlayan her şeye savaş açıyorsun. Kimsenin seni değiştirmesine veya kıskançlık krizleriyle daraltmasına izin vermemek duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Toksik bağlardan kurtulma isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, sürekli hesap veren taraf olmaktan yorulup ipleri tamamen koparıyorsun. Yani bu hafta ayrılık veya derin bir yüzleşme kapını çalabiliyor. Ama bekarsan, sana takıntı derecesinde yaklaşan kişilerden anında uzaklaşıp sadece birlikte eğlenebildiğin ama sorumluluk almadığın yüzeysel flörtlere yöneliyorsun. Kalbini korumak adına yalnızlığı seçmek sana çok daha güvenli geliyor. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…