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İkizler Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Haziran - 21 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftaya Venüs ile Plüton karşıtlığının yıpratıcı enerjisiyle başlayarak aşk hayatında özgürlüğünü kısıtlayan her şeye savaş açıyorsun. Kimsenin seni değiştirmesine veya kıskançlık krizleriyle daraltmasına izin vermemek duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Toksik bağlardan kurtulma isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, sürekli hesap veren taraf olmaktan yorulup ipleri tamamen koparıyorsun. Yani bu hafta ayrılık veya derin bir yüzleşme kapını çalabiliyor. Ama bekarsan, sana takıntı derecesinde yaklaşan kişilerden anında uzaklaşıp sadece birlikte eğlenebildiğin ama sorumluluk almadığın yüzeysel flörtlere yöneliyorsun. Kalbini korumak adına yalnızlığı seçmek sana çok daha güvenli geliyor. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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