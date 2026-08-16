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İkizler Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta alınganlığın tavan yapıyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi arkadaşlık alanını etkiliyor ve söylenen sıradan bir söz kulağına bambaşka geliyor. İlişkin varsa, partnerinin masum bir cümlesini kişisel algılayıp gereksiz bir tartışma çıkarabilirsin. Tepki vermeden önce ona “bunu şöyle mi demek istedin?” diye sormalısın. Hafta ortasından itibaren Ay günlük düzen alanına geçiyor ve toparlanıyorsunuz; ona göstereceğin küçük bir ilgi, pazartesi yaşanan gerginliği tamamen siliyor.

Bekarsan, bir arkadaşlıkla flört arasındaki çizgi bu hafta epeyce bulanık. Karşındakinin sana ilgi mi duyduğu, yoksa sadece samimi mi davrandığı anlaşılmıyor. Acele bir tanım yapmamalı, pazar gününü beklemelisin; Güneş Başak’a geçtiğinde tablo netleşiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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