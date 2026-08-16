Sevgili İkizler, bu hafta alınganlığın tavan yapıyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi arkadaşlık alanını etkiliyor ve söylenen sıradan bir söz kulağına bambaşka geliyor. İlişkin varsa, partnerinin masum bir cümlesini kişisel algılayıp gereksiz bir tartışma çıkarabilirsin. Tepki vermeden önce ona “bunu şöyle mi demek istedin?” diye sormalısın. Hafta ortasından itibaren Ay günlük düzen alanına geçiyor ve toparlanıyorsunuz; ona göstereceğin küçük bir ilgi, pazartesi yaşanan gerginliği tamamen siliyor.

Bekarsan, bir arkadaşlıkla flört arasındaki çizgi bu hafta epeyce bulanık. Karşındakinin sana ilgi mi duyduğu, yoksa sadece samimi mi davrandığı anlaşılmıyor. Acele bir tanım yapmamalı, pazar gününü beklemelisin; Güneş Başak’a geçtiğinde tablo netleşiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…