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İkizler Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 5 Ekim - 11 Ekim haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, zihninde dolaşan fikirler bu hafta bedenine de yük bindirebilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı seni hızlı konuşmaya ve aynı anda çok iş yapmaya iterken omuz, kol ve el bileği bölgende sıkışma hissi oluşabilir; telefon ya da klavyeyle uzun süre uğraşıyorsan bileklerini her saat başı kısaca çevir. Merkür ile Venüs'ün Akrep'te buluşması uykunu bölebilir, bu yüzden akşamları kafeinli içeceği erken saatte bırakmak faydalı. Hafta sonuna doğru Yeniay seni dışarı çıkmaya ve hareket etmeye teşvik ediyor; açık havada yapacağın kısa bir yürüyüş nefes düzenini rahatlatır. Derin nefes alıp vermek için günde iki kez beş dakika ayır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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