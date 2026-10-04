Sevgili İkizler, zihninde dolaşan fikirler bu hafta bedenine de yük bindirebilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı seni hızlı konuşmaya ve aynı anda çok iş yapmaya iterken omuz, kol ve el bileği bölgende sıkışma hissi oluşabilir; telefon ya da klavyeyle uzun süre uğraşıyorsan bileklerini her saat başı kısaca çevir. Merkür ile Venüs'ün Akrep'te buluşması uykunu bölebilir, bu yüzden akşamları kafeinli içeceği erken saatte bırakmak faydalı. Hafta sonuna doğru Yeniay seni dışarı çıkmaya ve hareket etmeye teşvik ediyor; açık havada yapacağın kısa bir yürüyüş nefes düzenini rahatlatır. Derin nefes alıp vermek için günde iki kez beş dakika ayır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…