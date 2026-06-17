2026 Dünya Kupası'nda En Güzel Forma Hangi Ülkenin?

Kimi modanın başkenti İtalya’nın asaletine hayran, kimi sambacılar Brezilya’nın ikonik sarı-yeşiline… Ama hiç şüphesiz elbet gönlümüz kırmızı-beyaza ait!

Konu 2026 Dünya Kupası olunca işler değişir! Yeşil sahalar bu kez sadece futbol resitaline değil, adeta bir podyum savaşına ev sahipliği yapıyor. Peki sana göre en güzel forma hangi ülkeye ait?

Lafı hiç uzatmıyoruz; formaları teke tek düelloya alıyoruz, turnuvanın en şıkını tamamen senin zevkin belirliyor!

Hazırsan büyük turnuvayı başlat!