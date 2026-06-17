2026 Dünya Kupası'nda En Güzel Forma Hangi Ülkenin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kimi modanın başkenti İtalya’nın asaletine hayran, kimi sambacılar Brezilya’nın ikonik sarı-yeşiline… Ama hiç şüphesiz elbet gönlümüz kırmızı-beyaza ait!
Konu 2026 Dünya Kupası olunca işler değişir! Yeşil sahalar bu kez sadece futbol resitaline değil, adeta bir podyum savaşına ev sahipliği yapıyor. Peki sana göre en güzel forma hangi ülkeye ait?
Lafı hiç uzatmıyoruz; formaları teke tek düelloya alıyoruz, turnuvanın en şıkını tamamen senin zevkin belirliyor!
Hazırsan büyük turnuvayı başlat!
Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın