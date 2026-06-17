Bu Sınav Sistemleri ile Gelecek ve Kariyer Tasarlanabilir mi?

Ben hayatım boyunca sınavlar konusunda çok başarılı olabilmiş biri değilim ancak hayat bana bu “sınavlar ve sonuçları” algısının ne denli yanlış olduğunu defalarca gösterdi.

Sırf bu yüzden sınava girecek ve şimdiden stres ve baskı altında hisseden arkadaşlarıma seslenmek istedim.

Ben ortalama sınav sonuçları, hatta çok kötü olarak adlandırılabilecek sonuçlar alan bir öğrenciydim. Benden kat ve kat daha iyi sonuçlar alıp çok daha iyi üniversitelerde okuyan arkadaşlarım şu an benden çok daha iyi yerlerde değiller; ben ise kendi kariyer yolculuğumu kendi inşa eden, hatta tasarlayan bir girişimci olarak bilinmeye, üretmeye ve sahnede kalmaya devam ediyorum.

Ancak bugün sınavlardan biraz farklı bir açıdan bahsetmek istiyorum.

Çünkü yıllardır eğitimler veren, girişimcilerle çalışan ve binlerce gencin kariyer yolculuğuna tanıklık eden biri olarak çok net gördüğüm bir gerçek var:

Sınavlar önemlidir, ancak geleceği tek başına belirlemez.

Mevcut sınav sistemlerinin ne denli yanlış olduğunu artık özellikle bu yıllarda çok daha iyi görmeye başladık. Artık gençlerimizi bu yükten biraz olsun kurtarmamız gerektiği düşüncesindeyim.