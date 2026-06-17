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Bu Sınav Sistemleri ile Gelecek ve Kariyer Tasarlanabilir mi?

etiket Bu Sınav Sistemleri ile Gelecek ve Kariyer Tasarlanabilir mi?

Emrah Kozan
Emrah Kozan - yazio
17.06.2026 - 18:08
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Bu hafta sonu milyonlarca genç YKS sınavına girecek.

Kimisi aylardır bu gün için çalışıyor. Kimisi hedeflediği üniversitenin hayalini kuruyor. Kimisi heyecanlı, kimisi kaygılı, kimisi ise geleceğini belirleyecek en önemli günlerden birini yaşadığını düşünüyor.

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Öncelikle tüm gençlerimize gönülden başarılar diliyorum.

Öncelikle tüm gençlerimize gönülden başarılar diliyorum.

Ben hayatım boyunca sınavlar konusunda çok başarılı olabilmiş biri değilim ancak hayat bana bu “sınavlar ve sonuçları” algısının ne denli yanlış olduğunu defalarca gösterdi. 

Sırf bu yüzden sınava girecek ve şimdiden stres ve baskı altında hisseden arkadaşlarıma seslenmek istedim.

Ben ortalama sınav sonuçları, hatta çok kötü olarak adlandırılabilecek sonuçlar alan bir öğrenciydim. Benden kat ve kat daha iyi sonuçlar alıp çok daha iyi üniversitelerde okuyan arkadaşlarım şu an benden çok daha iyi yerlerde değiller; ben ise kendi kariyer yolculuğumu kendi inşa eden, hatta tasarlayan bir girişimci olarak bilinmeye, üretmeye ve sahnede kalmaya devam ediyorum. 

Ancak bugün sınavlardan biraz farklı bir açıdan bahsetmek istiyorum.

Çünkü yıllardır eğitimler veren, girişimcilerle çalışan ve binlerce gencin kariyer yolculuğuna tanıklık eden biri olarak çok net gördüğüm bir gerçek var:

Sınavlar önemlidir, ancak geleceği tek başına belirlemez.

Mevcut sınav sistemlerinin ne denli yanlış olduğunu artık özellikle bu yıllarda çok daha iyi görmeye başladık. Artık gençlerimizi bu yükten biraz olsun kurtarmamız gerektiği düşüncesindeyim.

YKS gençlerin iyi bir üniversiteye ulaşabilmesi için önemli bir fırsattır.

YKS gençlerin iyi bir üniversiteye ulaşabilmesi için önemli bir fırsattır.

Doğru değerlendirildiğinde yeni kapılar açabilir, farklı çevrelerle tanışmayı sağlayabilir ve kişisel gelişime katkı sunabilir.

Fakat günümüz dünyasında başarı hikâyeleri artık tek bir yoldan yazılmıyor.

Bir dönem iyi bir lise, iyi bir üniversite ve sonrasında iyi bir iş hayatının neredeyse standart formülüydü.

Bugün ise dünya çok daha farklı bir noktada.

Yapay zekâ teknolojileri, dijital dönüşüm, uzaktan çalışma kültürü ve küresel girişimcilik ekosistemi sayesinde artık gençlerin önünde onlarca farklı kariyer alternatifi bulunuyor.

Üniversite okumak hâlâ çok değerli.

Ancak üniversite tek seçenek değil.

Daha doğrusu, üniversite artık bir son hedef değil; kariyer yolculuğundaki araçlardan sadece biri.

Bu nedenle YKS'ye hazırlanan tüm gençlere küçük bir önerim var:

Lütfen üniversite hayali kurarken girişimcilik hayalini de kurun.

Bir problemi nasıl çözebileceğinizi düşünün.

İnsanların hangi ihtiyaçlarına değer katabileceğinizi sorgulayın.

Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten tarafta olmaya çalışın.

Çünkü geleceğin dünyasında sadece diploma sahibi olmak yeterli olmayacak.

Problem çözme becerisi, yaratıcılık, iletişim yetkinliği, yapay zekâ okuryazarlığı ve girişimcilik bakış açısı en az akademik başarı kadar önemli olacak.

Bugün dünyanın en değerli şirketlerinin birçoğu, büyük sermayelerle değil; büyük fikirlerle başladı.

Bir öğrenci yurdunda...

Bir garajda...

Bir kahve masasında...

Kurulan hayaller bugün milyarlarca dolarlık şirketlere dönüştü.

Kurulan hayaller bugün milyarlarca dolarlık şirketlere dönüştü.

Belki bu hafta sonu sınava girecek gençlerden biri geleceğin teknoloji girişimini kuracak.

Belki biri sürdürülebilirlik alanında dünyaya yön verecek.

Belki biri eğitim sistemini değiştirecek bir platform geliştirecek.

Belki de bugün aldığı puandan çok farklı bir alanda milyonlarca insanın hayatına dokunacak.

Hayatın en güzel tarafı da bu.

Hiçbir sınav sonucu bir insanın potansiyelini tam olarak ölçemez.

Bu yüzden gençlerimize söylemek istediğim şey şu:

Bu hafta sonu elinizden gelenin en iyisini yapın.

Sınava odaklanın.

Emeklerinizin karşılığını almak için mücadele edin.

Ama sonucu ne olursa olsun kendinizi yalnızca bir puanla tanımlamayın.

Çünkü siz, bir sınav sonucundan çok daha fazlasısınız.

Ve unutmayın...

Üniversite size bilgi kazandırabilir.

Ancak kariyerinizi ve geleceğinizi şekillendirecek olan şey; merakınız, cesaretiniz, öğrenme isteğiniz ve üretme kararlılığınız olacaktır.

Tüm gençlerimize başarılar diliyorum.

Kaleminiz güçlü, zihniniz açık, yolunuz aydınlık olsun.

Ve geleceğinizi sadece tercih listelerinde değil, hayallerinizde ve üreteceklerinizde de tasarlamayı unutmayın.

Hepinize canı gönülden başarılar ve unutmayın, sonuç ne olursa olsun hiçbir şey sizden daha başarılı değil.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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