AKP 11 Milyondan Fazla Üyesine Teşekkür Belgesi Yollayacak
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AKP, seçim çalışmaları olarak görülen bir hareket başlattı. Partiden yapılan açıklamada, 11 milyondan fazla parti üyesine, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla teşekkür belgesi gönderilmeye başlandığı ifade edildi. İl ve ilçe başkanlıkları tarafından yürütülecek çalışmayla vatandaşlara hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarının iletileceği hem de üyelerle birebir temas kurulacağı belirtildi.
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Erken seçim tartışmaları devam ederken, AKP’den milyonlarca üyesine teşekkür belgesi gönderileceği öğrenildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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