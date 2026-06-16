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AKP 11 Milyondan Fazla Üyesine Teşekkür Belgesi Yollayacak

AKP 11 Milyondan Fazla Üyesine Teşekkür Belgesi Yollayacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2026 - 22:21
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AKP, seçim çalışmaları olarak görülen bir hareket başlattı. Partiden yapılan açıklamada, 11 milyondan fazla parti üyesine, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla teşekkür belgesi gönderilmeye başlandığı ifade edildi. İl ve ilçe başkanlıkları tarafından yürütülecek çalışmayla vatandaşlara hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarının iletileceği hem de üyelerle birebir temas kurulacağı belirtildi.

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Erken seçim tartışmaları devam ederken, AKP’den milyonlarca üyesine teşekkür belgesi gönderileceği öğrenildi.

Erken seçim tartışmaları devam ederken, AKP’den milyonlarca üyesine teşekkür belgesi gönderileceği öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında il ve ilçe başkanlıkları tarafından süreç başlatıldı.

Teşkilat mensupları, üyelerin isimlerine özel olarak hazırlanan Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini bizzat ulaştırarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletiyor hem de üyelerle birebir temas kuruyor.

Daha önce il ve ilçe teşkilatlarının yerel ölçekte gerçekleştirdiği üye ziyaretleri, ilk kez Genel Merkez düzeyinde kapsamlı bir organizasyona dönüştürüldü.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmada, AK Parti’ye katılan üyelerin emeklerine, katkılarına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine verdikleri desteğe teşekkür ediliyor. İl ve ilçe teşkilatları tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, üyelerin görüş ve değerlendirmeleri de dinleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla hazırlanan teşekkür belgesinde şu ifadeler yer alıyor:

'AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için size teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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