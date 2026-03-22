Sevgili İkizler, bugün iş hayatının gerçeklerini eskisinden çok daha net görebilirsin! Belki de bir proje üzerine ya da bir takım arkadaşınla yapacağın iş hakkında çok fazla hayal kurmuş olabilirsin. Ama şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Ama hey, bu seni aşağı çekmesin: Zira bu durum, bakış açını yenilemen ve daha gerçekçi bir plan yapman için harika bir fırsat.

Bu yeni farkındalıkla, beklentilerini daha gerçekçi bir zemine oturtabilir ve daha sağlam adımlarla ilerleyebilirsin. Maddi manevi pek çok kriteri dikkatle değerlendirerek girişimlerin ve yatırımların konusunda daha sağlam, daha doğru bir düzen inşa etmeye odaklanmalısın. İşte bu sayede kendi düzenini kurup kariyerini de tamamen kendin yönetebilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbin biraz fazla cömert olabilir. Bekar bir İkizler burcuysan, karşındaki kişiyi idealize etmeye meyilli olabilirsin. Ama bunun yerine her şeyi, özellikle de flört ettiğin kişiyi olduğu gibi kabul etmeyi tercih etmelisin. Kabul edemiyorsan, kendi yoluna gitmeyi de bilmelisin. Tabii eğer ilişkin varsa, partnerin içi yaptığın fedakarlıklara odaklanmalıyız. Unutma ki aşkta her şey karşılıklı olmalı, zira tek taraflı bir fedakarlık ilişkini yıpratabilir. Hep senden giderse, sonunda isyan edebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…