Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında birçok şeyi değiştirebilecek bir mesaj, bir haber ya da bir konuşma ile karşı karşıya olabilirsin. Bekar olan İkizler burçları için, bir iletişim hattı beklenmedik bir duygusal yolculuğun kapılarını aralayabilir. Belki de geçmişten bir aşk yeniden hayatına girer ve bu kez aşkı en saf, en gerçek haliyle yaşama fırsatı bulabilirsin. Özlem duyduğun aşkın derinliklerine dalmak için harika bir gün olabilir.

Ancak zaten bir ilişkin varsa, durum biraz daha karmaşık olabilir. Partnerinin seni yanlış anlamaması için ekstra dikkatli olman gerekebilir. İmalar, kararsızlıklar ve ikilemler ilişkini yıpratabilir, hatta belki de tamamen bozabilir. Bu nedenle, açık ve net bir iletişim kurmaya özen göstermelisin. Kendini ve duygularını dürüstçe ifade etmek, bu tür yanılgıları önlemenin en iyi yolu olacaktır.

Şimdi kendine bir soru sormalısın: Partnerine gerçekten ne hissettiğini, ne düşündüğünü açıkça anlatıyor musun? Kendi hakkında yeterince dürüst müsün? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…